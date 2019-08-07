Зеленский пообещал украинцам упростить поездки в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал упростить процедуру получения разрешения для посещения украинскими гражданами Крыма. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин Турции, которая состоялась в рамках его официального визита в эту страну. Выступление Зеленского опубликовано на странице Офиса президента Украины в Facebook.

По его словам, Киев не оставит покинувших Крым украинцев и крымских татар «один на один с их проблемами». «Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю», — добавил президент Украины. Для решения проблемы посещения полуострова будет принято решение на законодательном уровне, сказал он.

Владимир Зеленский находится в Турции с официальным визитом с 7 по 8 августа. В рамках поездки, помимо встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин, также запланированы переговоры украинского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем I.

На переговорах президента Украины будет сопровождать лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев. Он намерен обсудить с лидером Турции «положение украинских узников в аннексированном Крыму и в России». При этом он признается, что перспектив в этом вопросе не видит.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!