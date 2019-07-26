Зеленского попросили запустить поезда в Крым

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть железнодорожное сообщение с Крымом. Соответствующая петиция размещена на сайте главы украинского государства.

Обращение на имя президента написано жителем Севастополя, который покинул Крым после его воссоединения с Россией, и сейчас является переселенцем. Автор обращения отмечает, что несмотря на информацию, которую распространяют украинские СМИ, пассажиропоток в Крым из Украины «очень большой», поэтому желающим «добраться до своих родственников, друзей, просто-напросто к себе домой» приходится сталкиваться со множеством трудностей.

Автор обращения пишет, что люди не должны «страдать из-за гордости бывшего президента Порошенко, который изначально выступал за отсутствие диалога с Россией», и добавляет, что необходимо кардинально менять подход к существующей проблеме. «Пусть возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию ещё за горами, хотя бы дайте возможность украинцам свободно посещать украинскую же территорию в Крыму. Для этого не нужно строить новые железнодорожные пути, инфраструктура давно налажена», — говорится в обращении.

В настоящее время петицию подписали менее ста человек. Для того чтобы на нее ответил глава государства, документ должны подписать 25 тысяч человек за три месяца.

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Ранее на сайте президента была размещена петиция с просьбой рассмотреть возможность покупки у России Крыма и Донбасса. Автор инициативы предложил главе государства обсудить цену за эти регионы с Москвой и затем выкупить их в рассрочку. Он подчеркнул, что украинцы ждут от президента смелого решения, и призвал не игнорировать такой способ возвращения Крыма и Донбасса.

В июне президента Украины просили отменить закон, запрещающий пользоваться российскими сайтами и соцсетями. Речь идет о блокировке «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндексе» и Mail.ru. По словам авторов петиции, закон ограничивает свободу человека.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

Украина прекратила железнодорожное сообщение с Крымом в декабре 2014 года.

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