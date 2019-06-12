Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о его отставке

Владимир Зеленский не поддержал петицию, в которой требуется аннулировать петицию об его отставке. Об этом говорится в его ответе на сайте президента Украины.

Ранее соответствующая петиция набрала необходимое число голосов. Глава государства пояснил, что рассмотрел данное обращение, но закон не предусматривает такой процедуры, как отмена петиции. По словам Зеленского, президент может только поддержать или не поддержать электронную петицию, и он ее не поддерживает.

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Также Зеленский заявил, что считает изначальную петицию о своей отставке «в определенной степени троллингом». Однако, отметил он, это один из механизмов демократии, и никто не ограничен в праве инициировать электронные петиции к власти.

6 июня Зеленский назвал условие для своей отставки. Он подчеркнул, что, согласно 108 статье Конституции Украины, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмента и смерти. «По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — заявил Зеленский.

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