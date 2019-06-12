Луценко счел незаконным требование Зеленского о своем увольнении

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что президент Владимир Зеленский не имеет права требовать у парламента снять его с должности. Об этом он сообщил изданию «theBabel».

По его словам, подавать представление об увольнении генпрокурора может только специальная комиссия прокуроров: «Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады».

Накануне, 11 июня, Владимир Зеленский заявил, что при назначении Луценко на должность генпрокурора была нарушена Конституция. Действующий генпрокурор не соответствует своей должности, поскольку не имеет юридического образования и процессуального опыта, считает президент. По этой причине он внес в Верховную Раду представление на увольнение Луценко с должности генпрокурора.

Юрий Луценко окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». Во время правления президента Петра Порошенко он был назначен на пост генпрокурора Украины. Перед этим Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие назначать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы. 20 мая 2019 года в ходе инаугурационной речи президент Владимир Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

Согласно украинскому закону «О прокуратуре», основанием для увольнения генпрокурора является заявление об уходе по собственному желанию, представление квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а также задолженность по уплате алиментов. Кроме того, Верховная Рада может вынести вотум недоверия генпрокурору, что также приведет к его увольнению с должности.

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