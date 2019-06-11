Зеленский рассказал о нарушениях закона при назначении Луценко генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при назначении Юрия Луценко на должность генпрокурора была нарушена конституция. Об этом говорится в поданном им в Верховную Раду представлении на увольнение генпрокурора, сообщает Liga.net.

В документе, в частности, говорится, что действующий генпрокурор не соответствует своей должности, поскольку не имеет юридического образования. «Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением конституции и закона Украины "О прокуратуре"», — говорится в представлении.

Также президент отметил, что претендент на должность в прокуратуре, помимо профильного образования, должен иметь стаж работы в области права и владеть государственным языком. Ничего из этого у Луценко, кроме владения украинским языком, при назначении не было.

В начале июня Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. После этого Зеленский выступил с обращением к депутатам, в котором заявил, что решение распустить парламент было правильным.

11 июня Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Луценко с должности генерального прокурора. Основанием для внесения документа в парламент стало отсутствие у генпрокурора юридического образования и процессуального опыта.

Юрий Луценко окончил Львовский политехнический институт по специальности «инженер электронной техники». В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. В апреле 2013-го Луценко вышел на свободу по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем. В мае 2016 года Луценко назначен на пост генпрокурора Украины. Перед этим Верховная Рада внесла изменения в законодательство, позволяющие назначать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.

20 мая 2019 года в ходе инаугурационной речи президент Зеленский призвал Луценко уйти в отставку.

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