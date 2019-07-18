США передумали вводить санкции против Турции из-за С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не рассматривают возможность введения санкций против Турции. Об этом сообщает Reuters.

«Нет, мы это не рассматриваем сейчас», — ответил американский лидер на вопрос о возможных санкциях. Позже Трамп выступил с менее категорическим заявлением о том, что решение пока не принято.

Предполагалось, что ответные меры со стороны американцев могут последовать из-за поставок в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Турции уже 19 июля.

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Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались в июле. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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