Покупку С-400 окрестили «точкой невозврата» для Турции

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата». Об этом сообщает Die Welt.

Издание отмечает, что после этого страна может остаться без поддержки западных союзников, поскольку Анкара заключила сделку, несмотря на жесткую критику со стороны членов НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал отказываться от закупки российских ЗРК, так как считает Россию более сильным партнером на Ближнем Востоке, предполагают в издании. Помимо этого мотивом для покупки С-400 могло стать желание обезопасить себя от США, поскольку турецкие власти подозревают Соединенные Штаты в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее, 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу уже в конце недели.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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