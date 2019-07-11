С-400 окружат Сирию

Турция намерена разместить первую батарею российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на границе с Сирией. Об этом пишет Milli Gazete.

Как отмечается, власти провели детальное изучение местности и ситуации, после чего решили расположить системы в районе Биреджик неподалеку от города Шанлыурфа. Издание указывает, что это место — практически середина 911-километровой границы Турции с Сирией. К югу от Биреджика находится сирийская провинция Алеппо.

Вторую батарею, предположительно, разместят в области Мерсин на юго-восточном побережье или же в районе Хатай на юге, который также граничит с Алеппо.

10 июля турецкий Институт исследования России на своей странице в Twitter сообщил, что в Турцию доставили первые части комплексов С-400. По его информации, российские специалисты привезли их на самолетах в Анкару и Малатью.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «без колебаний» воспользуется С-400, если ей придется обороняться. 8 июля он рассказал, что российская сторона начала работы по загрузке и подготовке С-400 к отправке.

28 июня сенат США запретил продавать Турции истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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