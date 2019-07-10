Турция пообещала отбиваться от врагов с помощью С-400

Турция «без колебаний» воспользуется российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400, если ей придется обороняться от врагов. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов, передает Yeni Safak.

«Зачем еще нам такая крупная покупка? Конечно, у нас будет право использовать их, как мы захотим и когда мы захотим. Это система противовоздушной обороны. Если кто-то атакует нас с неба, мы ее активируем. Мы же не зря в это инвестировали», — приводит издание его слова.

Эрдоган также рассказал о том, что у Анкары с Москвой существуют договоренности по передаче технологий — их итогом станет совместное производство. То, что сделка подразумевает передачу турецкой стороне части технологий, в Кремле подтвердили 29 июня.

Решение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет кредит.

США выступают против сделки и угрожают отказаться от поставок в Турцию истребителей F-35. В НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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