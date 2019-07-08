С-400 отправились в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начались работы по загрузке и подготовке к отправке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турецкую Республику. Об этом сообщает Anadolu.

Глава государства также отметил, что поставки будут осуществляться авиацией. По мнению Эрдогана, российские комплексы внесут вклад в безопасность страны, региона и всего мира в целом. «Место дислокации определят министерство нацобороны и Генштаб Турции», — сказал он.

28 июня сенат США запретил продавать Турции истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

В апреле немецкое издание Stern назвало С-400 «Триумф» «кошмаром для НАТО».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

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