США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400

Покупка Турцией российских комплексов С-400 грозит Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями». Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус,передает ТАСС.

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Она пояснила, что этот шаг Турции осложнит отношения страны с США и НАТО в оборонной сфере. При этом, по ее словам, Вашингтон готов сотрудничать с Анкарой, продолжая обсуждать опасения по поводу приобретения российских зенитных систем.

22 мая США поставили Турции ультиматум из-за C-400. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отказалась от покупки С-400 и приобрела американскую систему «Patriot». В противном случае Турцию выведут из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, а также лишат 100 уже заказанных самолетов.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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