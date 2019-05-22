Кремль отреагировал на ультиматум США по С-400

Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе по сделке на поставку Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 22 мая.

«Мы считаем непозволительным подобные ультиматумы», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон дал Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400. При невыполнении этого условия Анкару могут исключить из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Американские власти не впервые требуют от Анкары отказаться от российских ЗРК. Их не устраивает, что турецкие военные будут владеть одновременно С-400 и F-35.

Договоренность о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 была достигнута в сентябре 2017 года. Стоимость контракта — 2,5 миллиарда долларов.

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