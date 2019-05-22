Турецкие военные отправились в Россию учиться управлять С-400

Турция направила в Россию военных для обучения работе на комплексах противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает газета Milliyet.

«Начиная с сегодняшнего дня мы отправляем персонал в Россию для тренировок на С-400 в течение ближайших месяцев, его конкретная численность постоянно меняется. [Подготовка] продолжится несколько месяцев», — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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Ранее 22 мая Анкара заявила, что готова к санкциям из-за поставки российских ЗРК. В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских комплексов, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.