Турция приготовилась к американским санкциям из-за С-400

Переговоры Турции с США сдвинулись с мертвой точки, однако Анкара все равно готовится к возможным американским санкциям из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом со ссылкой на министра обороны страны Хулуси Акара сообщает Reuters.

Как стало известно ранее 22 мая, Соединенные Штаты потребовали у турецкого правительства в течение двух недель отказаться от сделки с Россией и закупить американскую систему противоракетной обороны Patriot. В случае невыполнения требований Вашингтон пригрозил отменой поставки истребителей пятого поколения F-35 и санкциями.

16 мая Турция заявила, что не будет интегрировать С-400 в систему НАТО. Анкара будет полностью контролировать ЗРК.

В апреле Вашингтон уже говорил об отказе поставок F-35 в Турцию, если страна все-таки закупит российские ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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