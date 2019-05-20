Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Их мнения приводит издание Türkiye.

Эксперт по вопросам безопасности Митхат Ышык подчеркнул, что США не заинтересованы в укреплении турецкого оборонного потенциала, так как их видения решения ближневосточного вопроса в данный момент расходятся.

По мнению другого эксперта, Тогрула Исмайыла, США негативно относятся к сближению Россию и Турции, которое можно наблюдать в Сирии. Такой же позиции придерживается профессор Билал Самбур. При этом он напомнил о непоследовательных действиях американской администрации: в Белом доме отказываются продавать Турции свой противоракетный комплекс Patriot, однако критикуют Анкару за стремление приобрести комплексы С-400. Исмайыл добавил, что возможный отказ от покупки ЗРК нанесет также серьезный имиджевый ущерб Турции.

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В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

15 мая сообщалось, что Турция задумалась о совместном с Россией производстве С-500.

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