Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на детское питание
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Тигр растерзал мужчину
Мигрантов научат русскому языку в детских садах
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Женщина обнаружила дома реальный скелет в шкафу и попала в полицию
Власти придумали логотип для органической продукции по всей России
Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство
Танк «для нищих» показали «в деле»
Новости партнеров

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Перейти в «Мою Ленту»

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Их мнения приводит издание Türkiye.

Эксперт по вопросам безопасности Митхат Ышык подчеркнул, что США не заинтересованы в укреплении турецкого оборонного потенциала, так как их видения решения ближневосточного вопроса в данный момент расходятся.

По мнению другого эксперта, Тогрула Исмайыла, США негативно относятся к сближению Россию и Турции, которое можно наблюдать в Сирии. Такой же позиции придерживается профессор Билал Самбур. При этом он напомнил о непоследовательных действиях американской администрации: в Белом доме отказываются продавать Турции свой противоракетный комплекс Patriot, однако критикуют Анкару за стремление приобрести комплексы С-400. Исмайыл добавил, что возможный отказ от покупки ЗРК нанесет также серьезный имиджевый ущерб Турции.

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

15 мая сообщалось, что Турция задумалась о совместном с Россией производстве С-500.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
S-400’ler ABD tekelini kıracak
Турция задумалась о совместном с Россией производстве С-500
Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО
Сообщение о покупке Ираком С-400 опровергли
Другие материалы рубрики
Мир00:0218 мая
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт

«Ребенка не обязательно убивать сегодня»

Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
20:20Сегодня

Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство

17:56Сегодня

Нелегальные мигранты оккупировали аэропорт Парижа

17:15Сегодня

В Париже эвакуировали людей из Эйфелевой башни

Мир00:0116 мая
Майк Помпео и Владимир Путин

Дружба по расчету

США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
18:35Сегодня

В Германии начался судебный процесс над «шариатской полицией»

16:06Сегодня

Глава Еврокомиссии отреагировал на обвинения в алкоголизме

16:02Сегодня

Сближение России и Китая назвали угрозой для США

Мир00:0215 мая
Пак Чон Хи

Отец нации

Как корейский президент впал в безумие и стал жестоким диктатором
15:08Сегодня

Трамп передал послание Зеленскому

06:54Сегодня

Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться

16:5219 мая

Появилось видео с места взрыва в Египте

Россия
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
Мигрантов научат русскому языку в детских садах
Крупный пожар вспыхнул неподалеку от «Зимней вишни»
Три человека погибли при взрыве заправки под Москвой
Путин помиловал осужденную 1935 года рождения
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Правозащитники сообщили о продаже северокорейских девушек в секс-рабство
Нелегальные мигранты оккупировали аэропорт Парижа
В Германии начался судебный процесс над «шариатской полицией»
Глава Еврокомиссии отреагировал на обвинения в алкоголизме
Сближение России и Китая назвали угрозой для США
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Речь Зеленского расстроила команду Порошенко
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Зеленский попросил чиновников обойтись без его портретов
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ
Владимир ЗеленскийЗеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом
Как прошла инаугурация нового украинского президента
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Порошенко обеднел за время президентства
Tesla предрекли тяжелые времена
Власти придумали логотип для органической продукции по всей России
Рабочие советы «Русала» посадят 1000 деревьев в Сибири
Huawei заручилась поддержкой Европы в противостоянии с США
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство
Опубликованы первые фото роскошного особняка полковника-миллиардера из ФСБ
Российский пограничник хотел продать секреты ЦРУ и попался ФСБ
Вора в законе Резо Лоткинского объявили в розыск за вымогательства у зэков
Все материалы
Наука и техника
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
У Су-57 нашли «стелс-покрытие»
Танк «для нищих» показали «в деле»
Секс с «марсианами» признали опасным
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Сломавший ноги пауэрлифтер задумался об уходе из спорта
Дебют бывшего бойца UFC в Азии стоил ему многочасовой операции на лице
Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги
Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Переехавшая в Канаду Медведева обратилась за помощью к российскому хореографу
Чемпион мира признал величие российских хоккеистов
Все материалы
Культура
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Лина Хиди отказалась сниматься в сценах «Игры престолов» с бывшим возлюбленным
Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика
В Германии арестовали лидера арт-группы «Война»
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Тень позора
 
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Собчак стала генеральным продюсером телеканала
Использование туалетной бумаги стало предметом спора в сети
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Назван новый популярный у знаменитостей тренд
Сергей Лазарев получит оружие за участие в «Евровидении»
Раскрыты способы быстрого похудения
Пользователей сети ужаснуло обручальное кольцо из человеческой пуповины
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
Пьяная украинка отказалась лететь с иностранцами и избила их
Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Парализованный мужчина научился делать оригами ртом
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Полька впервые родила шестерняшек
Подросток случайно нашел останки доисторического существа
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России
Названы самые пробочные московские дороги мая
Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
В России подорожало жилье
Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Все материалы