Назван фаворит матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией

Португалию назвали фаворитом в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией

Букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между Португалией и Хорватией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению специалистов, в следующий раунд пройдет Португалия. На победу этой команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1,73. Успех Хорватии по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 5,20. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3,90.

Итоговый проход Португалии в 1/8 финала оценивается коэффициентом 1,34. Если дальше пройдет Хорватия — сыграют ставки с коэффициентом 3,25.

Матч пройдет в ночь на пятницу, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени.