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14:12, 2 июля 2026Спорт

Назван фаворит матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Португалией и Хорватией

Португалию назвали фаворитом в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между Португалией и Хорватией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению специалистов, в следующий раунд пройдет Португалия. На победу этой команды в основное время можно поставить с коэффициентом 1,73. Успех Хорватии по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 5,20. На ничью принимают ставки с коэффициентом 3,90.

Итоговый проход Португалии в 1/8 финала оценивается коэффициентом 1,34. Если дальше пройдет Хорватия — сыграют ставки с коэффициентом 3,25.

Матч пройдет в ночь на пятницу, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по московскому времени.

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