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14:09, 2 июля 2026Экономика

Казахстан подтвердил возможность помощи России с бензином

Минэнерго Казахстана подтвердило возможность поставок автомобильного топлива в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

В случае официального обращения от российского правительства Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. Об этом заявили в Министерстве энергетики республики, передает «Интерфакс».

При этом в ведомстве указали, что заключение международных соглашений возможно на взаимовыгодных коммерческих условиях и только в случае свободного ресурсного потенциала. Казахстанские чиновники подчеркнули, что приоритетом для них остается полное и бесперебойное обеспечение бензином и дизельным топливом внутреннего рынка.

До этого СМИ выяснили, что страны предварительно договорились о поставках из Казахстана в Россию до конца лета 50 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95. Производителями топлива могут стать Павлодарский нефтехимический завод (НХЗ) и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Конденсат».

Тем не менее один из источников указал, что предстоит решить еще ряд вопросов, в том числе Астану беспокоит опасность санкций. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры об импорте бензина ведутся с рядом стран, но подчеркнул, что начнутся они только в случае, если стороны договорятся о цене.

По оценке Kpler, в июне объем переработки нефти в России снизился до минимального за последние годы уровня 4,1 миллиона баррелей в сутки. По их оценке, из-за остаточных потребностей в техническом обслуживании НПЗ и во втором полугодии выпуск останется ниже средних значений.

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