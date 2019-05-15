Сообщение о покупке Ираком С-400 опровергли

Сообщение о покупке Ираком комплекса С-400 было аннулировано из-за некорректного перевода слов посла Хайдара Мансур Хади на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация, что власти Ирака приняли решение купить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не соответствует действительности.

В октябре 2018 года сообщалось, что российские платформы купила Индия. До этого были подписаны контракты с Китаем и Турцией.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году.

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