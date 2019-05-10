Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

В Турции опровергли информацию немецкой газеты Bild об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.

«Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — написал Алтун.

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Ранее немецкий таблоид со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре сообщил о том, что в связи с ситуацией с турецкой лирой Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении ЗРК С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. В апреле текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции С-400 еще до июля 2019 года.

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