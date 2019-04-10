Эрдоган допустил ранние поставки C‑400

Россия может поставить Турции зенитные ракетные системы С-400 еще до июля 2019 года. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sabah.

Глава государства дал интервью журналистам в самолете, когда возвращался из Москвы. Он подчеркнул, что поставки С-400 — уже решенный вопрос. «[Они] будут в июле, но, возможно, получится даже раньше», — сказал Эрдоган.

Президент добавил, что Турция — одна из сильнейших стран НАТО. Он также задался вопросом, почему в таком случае она не может иметь и сильную систему ПВО.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что Турция может заказать у России дополнительные С-400, передает Reuters. Это произойдет, если Анкаре не дадут закупить американские комплексы ПРО Patriot. По его словам, турецкая сторона также будет решать вопрос с закупкой самолетов у другой страны, если Вашингтон откажется продавать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

9 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Анкара не сможет закупить эти самолеты, если развернет на своей территории С-400, отмечает ТАСС.

Ранее в апреле Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

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