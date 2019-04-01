США прекратили сотрудничество с Турцией по F-35 из-за российского оружия

США отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Помимо ближайшей поставки, необходимой для подготовки к прибытию самолета-невидимки, официальные лица США сообщили своим турецким коллегам об отмене всех дальнейших поставок. В Турции производятся некоторые запчасти для истребителя: части фюзеляжа, шасси и дисплеи кабины пилота.

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Вашингтон пошел на такой шаг из-за приобретения российских систем ПВО С-400. Соглашение о поставке Анкаре четырех зенитных дивизионов было достигнуто в сентябре 2017-го. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем «научатся» вычислять и отслеживать американские истребители.

28 марта в Конгресс США внесли законопроект, запрещающий передачу Турции истребителей F-35. Сенаторы предложили не поставлять в Анкару истребители до тех пор, пока американская сторона не получит гарантии об отказе от закупок С-400.

F-35 — это малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Мелкосерийное производство началось в 2006 году. К настоящему времени произведено 300 единиц, которые переданы ВВС США, Великобритании, Израиля, Италии, Норвегии. Нидерландов, Австралии и Японии. Турция по контракту должна была получить 100 истребителей.

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