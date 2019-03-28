Поставки Турции F-35 задумали отменить

В Конгресс США внесли законопроект, запрещающий передачу Турции истребителей F-35, передает Reuters.

Авторами законопроекта выступили четыре сенатора от Республиканской и Демократической партий. Они предложили не поставлять в Анкару истребители до тех пор, пока американская сторона не получит гарантии об отказе от закупок российских ракетно-зенитных систем С-400.

Сенатор Джин Шахин подчеркнул, что возможность России получить доступ к американскому самолету и технологии — серьезный риск для национальной и глобальной безопасности.

Ранее 28 марта сообщалось, что американская сторона готовится исключить Турцию из производства F-35. В настоящий момент в стране производятся некоторые запчасти для истребителя: части фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота. В марте представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что закупка Турцией С-400 приведет к «серьезным последствиям».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017-го. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем «научатся» вычислять и отслеживать американские истребители.

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