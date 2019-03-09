США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за комплексов С-400

Закупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 приведет к «серьезным последствиям». Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Он отметил, что Вашингтон понимает стремление Турции улучшить свою систему противовоздушной обороны, однако приобретение С-400 наложит ограничения для сотрудничества Анкары с США и НАТО.

8 марта пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс заявил, что покупка Анкарой C-400 заблокирует поставки американских истребителей F-35 и зенитных комплектов Patriot. 2 марта неназванный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Bloomberg, что Вашингтон предложил Турции более выгодные условия по ценам на свои комплексы ПРО Patriot и по совместному производству, чем Москва. Однако в Анкаре продолжают искать повод уйти от сделки.

В тот же день глава военного ведомства Турции Хулуси Акар подтвердил, что развертывание C-400 начнется в октябре этого года. Он отметил, что закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности. «Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан», — сказал военный.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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