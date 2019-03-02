США рассказали о попытках отговорить Турцию от российских С-400

В США видят возможность уговорить Турцию отказаться от покупки российских комплексов противоракетной обороны (ПРО) С-400. Об этом сообщил агентству Bloomberg и.о. начальника Пентагона Пэт Шанахан.

По его словам, планы Анкары по покупке С-400 ставят под угрозу покупку Турцией истребителей F-35, в производстве которых она задействована и играет ключевую роль. «Мы хотим найти решение, которое сделает F-35 для нашего стратегического партнера критическим активом в их вооруженных силах», — отметил Шанахан.

Глава Пентагона добавил, что с начала года уже пять раз встречался с руководителем Минобороны Турции Хулуси Акаром. Основной темой стал вывод американских войск из Сирии, однако покупку С-400 также удалось затронуть. «Турки — наш стратегический партнер, и я думаю, что в конце концов они им останутся» , — заявил он.

Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Bloomberg, что Вашингтон предложил Анкаре более выгодные условия по ценам на свои комплексы ПРО Patriot и по совместному производству, чем Москва. Однако в Турции продолжают искать повод уйти от сделки.

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По соглашению об участии в программе производства истребителей, F-35 Турция планирует приобрести 100 машин. Другими покупателями являются Япония, Австралия и Великобритания. Турецкие компании должны создать оборудование для самолетов на 12 миллиардов долларов, в том числе ключевые компоненты, например, центральный фюзеляж.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от российских С-400, при этом его страна готова приобрести и американские Patriot, но только на выгодных для себя условиях. Ранее перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган сообщил, что Вашингтон оказывает сильное давление на Анкару.

В ноябре прошлого года МИД Турции заявил, что контракт с Россией не подлежит отмене.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

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