Турция открестилась от планов отдать США российские С-400

Анкара не подтвердила информацию о том, что якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитные комплексы С-400. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД Турции.

По его словам, во время контактов турецкая сторона лишь сообщила США, что «С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО». При этом действовать Турция планирует так, чтобы не причинить ущерба истребителям F-35 и не раскрыть связанную с ними чувствительную информацию.

«С этой целью приняты меры, а наши технические специалисты могут провести двухсторонние переговоры», — добавил собеседник агентства.

О том, что Турция предлагала американским специалистам изучить С-400 после их получения от Москвы, агентству Bloomberg ранее рассказали два осведомленных источника. Отмечалось, что Анкара пошла на такой шаг, чтобы вернуть расположение Вашингтона после отказа закупить американские системы.

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До этого стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против закупки Анкарой российских ЗРК.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.

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