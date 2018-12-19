Кремль опроверг угрозу сделке по С-400 с Турцией из-за американского оружия

Возможная продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договоренности Москвы и Анкары о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 19 декабря.

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплексов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

2 декабря США поставили Турции ультиматум: Анкара должна отказаться от сделки с Москвой. В противном случае страну могут лишить членства в программе F-35. Между тем еще в ноябре турецкая сторона признала невозможность отмены договоренностей с Россией.

В российско-турецком контракте обозначена продажа Анкаре четырех дивизионов С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов.

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