Турцию заставили выбирать между Россией и США

Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что Турции необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35. «Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, её ждут последствия», — заявил он.

Инхоф отметил, что Анкара — важный партнер Вашингтона по НАТО. Однако в США обеспокоены тем, что турки позволят Москве испытать радары С-400 против турецких F-35, чтобы вывести из строя антирадарный комплекс, поясняет военный эксперт Стивен Залога. Также Россия сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

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В конце ноября Турция признала невозможность отмены сделки с Россией. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка С-400 — решенное дело.

Контракт между Россией и Турцией предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Установка систем может начаться в октябре 2019 года.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.

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