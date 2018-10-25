Турции пригрозили серьезными последствиями из-за покупки российских С-400

США пригрозили Турции серьезными последствиями из-за планов Анкары развернуть в 2019 году российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

Приобретение С-400 может привести к санкциям в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). По словам собеседника агентства, такой шаг может повлиять на торговлю между странами в оборонной сфере. Соединенные Штаты давно давали понять Турции, что они озабочены ее планами по реализации покупки, отметил он.

«Как мы уже говорили прежде, важно, чтобы страны НАТО закупали военное оборудование, которое совместимо с системами НАТО. Российская система не подпадает под этот критерий», — сообщил представитель Госдепа.

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Ранее сообщалось, что установка С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. По словам министра обороны страны, в начале следующего года персонал отправится в Россию на обучение, после чего вернется назад и приступит к работе.

В июле планы Анкары на приобретение ЗРК признали риском для НАТО. Система может позволить России изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35. 25 июля Конгресс США официально запретил поставку истребителей F-35 в Турцию.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК.

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