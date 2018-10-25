Турция раскрыла сроки установки российских С-400

Установка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года. Такое заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Сейчас мы занимаемся подбором персонала. Отобранный персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, получит там необходимые знания, потом вернется назад и приступит к работе», — сказал глава оборонного ведомства.

В июле планы Анкары на приобретение ЗРК признали риском для НАТО. Система может позволить России изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Ранее сообщалось, что С-400 поступят Турции до конца 2019 года. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу говорил, что поставки состоятся, несмотря на недовольство США и стран Североатлантического альянса.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

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