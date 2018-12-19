США захотели вооружить Турцию

Госдепартамент США одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Пентагона.

В названную сумму входят 80 ракет-перехватчиков и 60 других ракет, а также сопутствующее оборудование, в том числе и радиолокационные установки, станции управления поражением целей и пусковые станции. Отмечается, что одобрение потенциальной сделки не означает подписания контракта или окончания переговоров.

Ранее Госдепартамент США заявил, что ведет переговоры с Турцией над возможной продажей вооружения взамен российских систем С-400. Соответствующий договор Москва и Анкара подписали в сентябре 2017 года.

Контракт предусматривает продажу Турции четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту. Вашингтон грозит Анкаре санкциями.

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