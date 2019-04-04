Турции предложили выбор между НАТО и С-400

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Турция должна будет выбрать между партнерством с НАТО и закупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС.

Пенс отметил, что у страны стоит выбор между «критически важным» партнерством с «самым успешном военным альянсом в истории» и «безрассудными решениями», которые угрожают безопасности этого партнерства. Он добавил, что закупка С-400 представляет большую опасность для НАТО.

Ранее США отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем «научатся» вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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