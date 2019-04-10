Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400

Турция готова закупить военные самолеты у других стран, а не у США. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

По его словам, это произойдет в том случае, если Вашингтон откажется продавать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Глава МИД указал, что подобные самолеты есть не только у американцев, но в том числе и у России. Он добавил, что закупки «будут продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», сообщает РИА Новости.

Чавушоглу также отметил, что заявления США по участию Турции в программе F-35 звучат противоречиво. «Нам уже передан четвертый такой самолет», — пояснил он.

Материалы по теме Опять в спину Почему Турция стала врагом Америки

Кроме того, министр заявил, что Турция может заказать у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400. Это произойдет, если Анкаре не дадут закупить американские комплексы ПРО Patriot. Он напомнил, что Вашингтон пока не ответил на предложение турецких властей создать рабочую группу для обсуждения разногласий по поставкам.

Ранее 10 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

В апреле Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!