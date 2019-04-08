Путин поспорил с Эрдоганом о ценах на газ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не смогли договориться о ценах на газ. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров, передает в понедельник, 8 апреля, РБК.

Путин подчеркнул, что Москва определяет стоимость топлива на основе рыночных условий. «Цены на энергоносители формируются не по воле "Газпрома", а рыночным способом. "Газпром" не назначает их директивно. Есть проблема: наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям "Газпром" предлагает другие решения», — отметил глава государства.

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Он добавил, что переговоры продолжатся, потому что Россия «дорожит турецким рынком».

По словам президента, в газовом партнерстве с Турцией важна не только цена, но и стабильность. «Далеко не все выполняют свои контрактные обязательства [с Турцией], а Россия выполняет. И по объемам, и по ценам, и действует на основе долгосрочных контрактов, это, несмотря ни на какие ценовые показатели, создает базовые условия для развития турецкой экономики. Потому что бизнес понимает, как он будет жить, уверен в этих поставках», — пояснил Путин.

Встреча двух лидеров прошла 8 апреля в Москве. Главы государств обсудили также военно-техническое сотрудничество, проблемы Идлиба и упрощение визового режима.

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