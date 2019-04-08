Путин попросил ускорить реализацию газопровода в обход Украины

Президент России Владимир Путин попросил не затягивать ввод в эксплуатацию приемного терминала, чтобы газопровод «Турецкий поток», к продолжению которого готовы присоединиться многие страны Южной Европы, заработал в срок — до конца 2019 года. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Нужно завершить работу по сооружению приемного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы "Турецкий поток", как договаривались, был введен в эксплуатацию до конца текущего года», — отметил президент в ходе заседания турецко-российского Совета сотрудничества высшего уровня в Москве, который проходит в эти дни вместе с визитом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь президент Турции пообещал, что Анкара введет расширенные льготы для представителей российского бизнеса, которые желают инвестировать средства в турецкую экономику. «Турция и Россия находятся в поиске новых возможностей для достижения уровня товарооборота в 100 миллиардов долларов», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Политик отметил, что Анкара не рассматривает российские компании в качестве иностранных или именно российских. «Мы их рассматриваем в качестве своих собственных. Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями», — пообещал Эрдоган.

Проект газопровода «Турецкий поток», согласно планам «Газпрома», должен быть запущен до конца 2019 года. Газопровод не только станет транспортной артерией газа в Турцию, но и соединит Россию и Южную Европу, многие страны которой уже надеются на российский газ. Газопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубов газа в год каждая.

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