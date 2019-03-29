Украина раскрыла «план Б» на случай отказа от транзита российского газа

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев признался, что у компании уже имеется «план Б» на случай отказа России продлевать соглашение о транзите газа после 2019 года. Об этом топ-менеджер компании рассказал во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

«Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант», — заявил Коболев, отметив, что еще одним способом перестраховки станет расширение мощностей газовых хранилищ на территории Украины.

Коболев также отметил, что европейские производители готовятся к отказу России от украинского транзита, вследствие чего создают запасы и дополнительные мощности для того, чтобы избежать возможных рисков. «Поэтому короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа», — подытожил топ-менеджер украинской компании.

Контракт России и Украины на транзит газа заканчивается в 2019 году. Российская сторона пока не определилась, будет ли продлевать действующий контракт, Москва уже несколько раз меняла свою позицию по этому вопросу. Украинская сторона же убеждена, что запуск сразу двух проектов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока» — фактически поставит крест на перспективах украинского транзита.

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