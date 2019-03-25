Россия решила сохранить транзит газа через Украину

В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины не позднее осени 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ведомства Анатолия Яновского.

По его словам, ближайшая встреча по газу запланирована на май 2019 года, итоговая трехсторонняя встреча в формате Россия — Украина — ЕС должна пройти в сентябре-октябре текущего года. «Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре», — сказал он.

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Действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва рассматривает возможность сохранить транзит и после 2019 года, однако условия должны быть привлекательными.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что Россия начала официально уведомлять страны о прекращении транспортировки газа через Украину с 1 января 2020 года. Он высказал опасения по поводу будущего транзита, поскольку, по его словам, запланированный «Газпромом» запуск в конце 2019 года «Северного потока-2» и «Турецкого потока» может привести к тому, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной.

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