Болгария вступилась за российский газопровод

Болгария всячески поддерживает проект по строительству газопровода «Турецкий поток», заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, которого цитирует издание Dnes.

Противников строительства газопровода Борисов назвал предателями, стремящимися «закопать в землю наши инвестиции». «А мы хотим максимально прозрачного хаба», — отметил Борисов.

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По его словам, самой опасной для Болгарии может стать ситуация, при которой «в Турции газ закончится». В этом случае болгарская газотранспортная система окажется невостребованной.

«Турецкий поток», как ожидается, будет достроен к концу 2019 года. Он будет иметь два направления: первое соединит Россию с Турцией, второе — с Западной Европой через Болгарию и Венгрию. Болгарская газотранспортная система станет продолжением газопровода.

В прошлом году «Газпром» заключил контракты на поставку газа в Болгарию. Также заинтересованность в проекте в январе выражала Сербия. По планам российский газ начнет поступать в Болгарию и Сербию в 2020 году, в Венгрию — в 2021-м, в Словакию — во второй половине 2022-го.

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