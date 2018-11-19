Путин дал старт «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин дал старт поставкам газа по первой нитке газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РБК.

В торжественной церемонии также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель правления госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, который давал старт с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit в Черном море.

«Добыча и транспортировка газа — не примитивная работа, это не просто дырку просверлить в земле и газ качать, это связано с применением высоких технологий, это самый экологичный и востребованный в мире вид первичной энергии», — цитирует издание российского президента.

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Турецкий лидер отметил, что запуск проекта имеет «историческую геополитическую значимость». Эрдоган также выразил надежду на то, что в 2019 году газопровод заработает на полную мощность, — на текущий момент не готова наземная часть трубопровода на территории Турции.

Проект газопровода «Турецкий поток» включает в себя две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Одна нитка будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа участия в нем Болгарии.

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