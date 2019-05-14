США попросили Турцию отложить покупку С-400 на год

США предложили Турции отложить покупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 до 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время Анкара изучает новое предложение Вашингтона. Отмечается, что отсрочка могла бы помочь турецкой стороне избежать американских санкций.

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Ранее немецкая газета Bild сообщала об отказе Анкары приобретать ЗРК С-400. Однако руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун опроверг эту информацию, заявив, что процесс по покупке С-400 завершен.

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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