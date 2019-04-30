Турция предсказала провал новейших американских истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что программа производства истребителей F-35 потерпит крах, если из нее исключат его страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

«К Турции относятся несправедливо в вопросе с истребителями F-35. Мы видим, что те, кто пытается нас вытеснить из этой программы, не понимают, к чему это приведет», — сказал Эрдоган. По его мнению, в таком случае программа будет обречена на провал.

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29 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции, чтобы обсудить покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400

22 апреля США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от С-400, они введут против Турции санкции и не будут поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция «найдет, где закупить истребители».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Позже Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции С-400 еще до июля 2019 года.

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