Трамп позвонил Эрдогану и обсудил российские С-400

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщает Reuters.

«Наш достопочтенный президент выступил с предложением создать [вместе c CША] рабочую группу по вопросу закупки систем С-400 у Российской Федерации», — приводит агентство текст заявления турецких властей.

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22 апреля США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от покупки С-400, они введут против Турции санкции и не будут поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция «найдет, где закупить истребители».

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Позже Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

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