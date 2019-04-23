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Турция возьмет истребители «из другого места» в случае отказа США от поставок F-35

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Турция найдет, где закупить истребители, если США откажутся поставить в страну самолеты F-35. Об этом рассказал РИА Новости глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Так он ответил на угрозы Вашингтона прекратить партнерство, если Анкара приобретет российские системы противовоздушной обороны С-400.

Чавушоглу отметил, что сейчас Турция сотрудничает с США по программе производства F-35, участвует в проекте и заплатила необходимую для этого денежную сумму.

«В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что сейчас у Анкары есть срочная потребность в системе ПВО, поэтому она закупает С-400.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. 10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка C-400 уже решенный вопрос и страна получит зенитно-ракетные комплексы в июле 2019 года или даже раньше, несмотря на угрозы санкций от США.

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Предыстория: В США поставили ультиматум Турции по С-400
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