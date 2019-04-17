Турция и США остались в тупике из-за С-400

США и Турция не смогли выйти из тупика во время переговоров по ситуации с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, стороны вновь подтвердили свои позиции. Так, американская сторона указала, что Вашингтон введет санкции против Турции, если ее сделка с Москвой в итоге состоится. Анкара же в ответ вновь заявила, что контракт подписан и является окончательным.

В то же время ранее стало известно, что стороны обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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Для обсуждения закупки систем ПРО и ПВО в Вашингтон прилетал министр финансов Турции Берат Албайрак.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

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