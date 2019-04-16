В Турции рассказали о целях использования С-400

Турция с помощью российского зенитно-ракетного комплекса С-400 будет защищать столицу Анкару и крупнейший город Стамбул. Об этом объявил глава военного ведомства Хулуси Акар, сообщает телеканал NTV.

«Вероятно, защита Анкары и Стамбула станут главными миссиями для комплекса С-400», — заявил министр. Он подчеркнул, что Турция была вынуждена купить системы у России из-за соответствующих угроз. Акар добавил, что увязывать приобретение С-400 и американских истребителей F-35 было неверным решением.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял в Белом доме турецкого министра финансов Берата Албайрака и обсудил с ним покупку С-400 Анкарой.

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В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.

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