Трамп обсудил с Турцией поставку российских C-400

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в Белом доме турецкого министра финансов Берата Албайрака и обсудил с ним покупку Турцией российских ЗРК С-400. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Как заявил после встречи министр, переговоры прошли позитивно и конструктивно, а Трамп продемонстрировал разумный подход к вопросу. Политики договорились об увеличении объема торговли между странами до 75 миллиардов долларов в год.

К каким итогам американско-турецкая встреча привела в вопросе поставок C-400, не сообщается.

10 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это уже решенный вопрос и его страна получит зенитно-ракетные комплексы в июле 2019 года или даже раньше.

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8 марта пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс заявил, что покупка Анкарой C-400 заблокирует поставки американских истребителей F-35 и зенитных комплектов Patriot. 2 марта неназванный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сообщил агентству Bloomberg, что Вашингтон предложил Турции более выгодные условия по ценам на свои комплексы ПРО Patriot и по совместному производству, чем Москва. Однако в Анкаре продолжают искать повод уйти от сделки.

В тот же день глава военного ведомства Турции Хулуси Акар подтвердил, что развертывание C-400 начнется в октябре этого года. Он отметил, что закупка именно российских комплексов была не вопросом предпочтения, а насущным требованием национальной безопасности. «Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан», — сказал военный.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, причем половину этой суммы покроет российский кредит.

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