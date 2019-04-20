Мир
 
Последние новости
В ДНР рассказали об атаке украинских диверсантов перед дебатами в Киеве
Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных
Суд Украины встал на сторону России в споре против украинской оборонки
Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
США пообещали надолго остаться на Украине
В Забайкальском крае природные пожары уничтожили полторы сотни домов
Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию
Новости партнеров

Турции предрекли контракты на поставку российских истребителей

Перейти в «Мою Ленту»

Турция может рассмотреть варианты закупок истребителей у России. Об этом пишет Defence News.

Анкара способна пойти на такой шаг в случае окончательного разрыва контракта с США на поставки истребителей F-35. «Мы не можем позволить себе остаться без замены [американским машинам]», — заявил изданию высокопоставленный офицер на условиях анонимности. Другой собеседник портала в турецком Минобороны отметил, что «геостратегическая оценка сделает вариант с Россией естественной первой заменой».

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских систем ПВО С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

10 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова закупить боевые самолеты у других стран, а не у США. Он уточнил, что закупки «будут продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения»

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia would be Turkey’s ‘first best choice’ for fighter jets if its F-35 plan flops
В Турции рассказали о целях использования С-400
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«Мы сражаемся не за режим, а за народ»

О чем мечтал, кого боялся и где ошибся Адольф Гитлер
20:4019 апреля

Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам

15:4919 апреля

В гибели молодой журналистки в Северной Ирландии обвинили террористов

02:43Сегодня

США пообещали надолго остаться на Украине

Мир00:0414 апреля

Российский реванш

После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
20:1019 апреля

США пообещали России тяжкую расплату

13:2819 апреля

Германию укорили за недостаточное сдерживание России

18:3219 апреля

Михаил Горбачев проиграл выборы и захотел в Россию

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
18:3919 апреля

Турция задержала шпионов ОАЭ для расследования убийства журналиста

05:5319 апреля

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

18:0119 апреля

Повстанцы в Йемене разгромили армию и засели на горе

Россия
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
Россиянам пришлось перевозить труп родственника на снегоходе
В Забайкальском крае природные пожары уничтожили полторы сотни домов
Степной пожар уничтожил более полусотни домов в российском селе
Путин поручил усилить меры по борьбе с пожарами в Забайкалье
Все материалы
Мир
«Мы сражаемся не за режим, а за народ»
О чем мечтал, кого боялся и где ошибся Адольф Гитлер
Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
США пообещали надолго остаться на Украине
США пообещали России тяжкую расплату
Михаил Горбачев проиграл выборы и захотел в Россию
Все материалы
Бывший СССР
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Зеленский поставил себе в заслугу отсутствие контакта с Путиным
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Порошенко назвал команду Зеленского пятой колонной
Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию
Все материалы
Экономика
Есть разряд
Эти машины навсегда изменят мир. Скоро они будут повсюду
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Ростехнадзор отметил улучшение показателей надежности «Россетей»
Из-за ошибки инвесторов курс акций китайской компании вырос в тысячу раз
Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства
Россияне согласились повторить европейский опыт
Все материалы
Силовые структуры
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
Российские силовики предупредили об «индивидуальном джихаде»
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
Отвечающему за гособоронзаказ высокопоставленному чиновнику разбили голову
Вымогавшего один миллион долларов в биткоинах следователя ФСБ взяли под стражу
Все материалы
Наука и техника
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Найдено загадочное захоронение жестоко убитых людей
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Запуск B-52 пороховыми стартерами попал на видео
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Все материалы
Спорт
Алистар ОверимУдав против Разрушителя
UFC вернулся в Россию. За сильнейшими бойцами будет наблюдать Хабиб
Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский паралимпиец попался на марихуане
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
В Суздале стартовал чемпионат России по дзюдо для особенных детей
ЦСКА завоевал Кубок Гагарина впервые в истории
Все материалы
Культура
Изнанка Америки
Женская сексуальность и тревога в декорациях голливудских фильмов
Психоделика, джаз и экстаз
Пионеры электроники, LSD и утомленный Скриптонит — главные новые альбомы
Между Таносом и Горби
Чистки в Косово, черный протест и нарковойны: главные фильмы в программе ММКФ-2019
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Назван худший персонаж «Мстителей»
Все материалы
Интернет и СМИ
Дух эры
Лучшие фотографы опустились на дно и поднялись на баррикады ради впечатляющих фото
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился
Дебаты Порошенко и Зеленского растащили на мемы
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Все материалы
Ценности
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Опровергнут миф о расточительности молодежи
Невеста отказалась пускать родственницу мужа на свадьбу из-за внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Назван самый доступный для туристов российский город
Евросоюз упростит жизнь хорошим туристам
Названы самые раздражающие привычки туристов из России
Отказ туристки раздеться перед незнакомцем обернулся поножовщиной
Все материалы
Из жизни
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Рабочий написал песню про злых полицейских и попал за решетку
Тучная американка похудела вдвое ради мечты
Девушка отбила мать от бешеной лисы топором и лопатой
Оператор заглянул в пасть акулы и выжил
Все материалы
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Гаджеты Apple не дадут угнать автомобиль
Вот так будет выглядеть электрический Volkswagen для рекорда Нюрбургринга
Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов
Все материалы
Дом
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Доля свободных офисов в Москве упала до десятилетнего минимума
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Ипотека в России сократилась и подорожала
У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве
Все материалы