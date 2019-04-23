Российские военные восхитились позицией Турции по С-400

В российском Минобороны отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг покупки Турцией систем ПВО С-400. Об этом в интервью RT рассказал замминистра военного ведомства Александр Фомин.

Он назвал «достойной восхищения» позицию Анкары. «Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США», — сказал генерал, добавив, что Турция, не отказавшись от покупки, сделала правильный выбор, и Россия ценит такую позицию.

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22 апреля Вашингтон поставил ультиматум Анкаре. Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции, если Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400. Он также исключил поставку Турции самолетов пятого поколения F-35.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

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