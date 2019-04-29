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Турцию заинтересовало новое российское вооружение

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Турцию интересуют не только российские зенитные ракетные системы С-400, но и другое вооружение. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

По его словам, Анкара проявляет интерес к противотанковым комплексам и различным средствам противовоздушной обороны. Кроме того, турецкая сторона присматривается к новейшим российским боевым модулям, сказал он.

Михеев отметил, что сейчас у стран есть ряд совместных проектов. Они включают в себя разработку авиационных и вертолетных комплексов, а также обслуживание уже поставленного вооружения.

Глава Рособоронэкспорта добавил, что диалог властей России и Турции, а также деловые контакты помогают «преодолевать попытки вмешаться в наши отношения со стороны конкурентов».

Ранее в апреле Михеев заявлял, что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 уже в июле 2019-го. Он также отмечал, что Москва готова обсуждать с Анкарой и поставки истребителей, если Турция обратится с такой просьбой.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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