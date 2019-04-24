Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию

Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 уже в июле 2019-го. Это подтвердил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«Начало поставок — в июле», — указал он. Михеев отметил, что стороны договорились о частичном производстве комплексов на турецкой территории. Он добавил, что все вопросы уже решены и программа согласована.

Кроме того, глава Рособоронэкспорта заявил, что Москва готова обсуждать с Анкарой и поставки истребителей. По его словам, для этого Турция должна обратиться с такой просьбой.

Материалы по теме Опять в спину Почему Турция стала врагом Америки

22 апреля Вашингтон поставил ультиматум Анкаре: США введут санкции против Турции, если республика не откажется от покупки российских ЗРК С-400. Также будет исключена поставка Турции самолетов пятого поколения F-35.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Россия может передать системы еще до июля 2019 года.

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для F-35 из-за приобретения С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!