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Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО

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Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые будут поставлены в Турцию, не войдут в систему НАТО. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

По его словам, Анкара будет полностью контролировать ЗРК. При этом комплексы в системы НАТО никто интегрировать не будет, подчеркнул министр.

Чавушоглу добавил, что если опасения США оправданы, то С-400 «уже давно считали все данные с израильских F-35 в небе над Сирией, а также норвежских F-35 над Балтийским морем». Он также напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены альянса могут принимать собственные решения по закупкам продукции для обороны.

Ранее в мае сообщалось, что США предложили Турции отложить покупку С-400 до 2020 года.

В апреле США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения российских ЗРК, то Вашингтон не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. В апреле текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может передать Турции С-400 еще до июля 2019 года.

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